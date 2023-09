Spordiklubi kasvatab juhendajaskonda

Audentese juhatuse liige ja Audentese spordiklubi juhataja Priit Ilveri sõnul on uued ning värske pilguga treenerid spordiklubi meeskonda väga oodatud. „Usume, et nende liitumine on hea uudis ka lapsevanematele ja lastele. Meie saalides treenivad tippsportlased on lastele ja noortele alati motiveerivalt mõjunud, nüüd on neil võimalus ise tippude käe all treenima hakata,“ rääkis ta.