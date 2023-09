Septembris kutsub liikumisaasta orienteeruma ja osa võtma spordinädalast

„Orienteerumine ei tähenda vaid võistlussporti, seda saab harrastada ka lihtsalt mõnusa ja põneva liikumisviisina värskes õhus endale sobivas tempos. See on väga kaasahaarav tegevus, mis on nagu põnev mäng, kus punktide otsimine ja leidmine tekitab parasjagu hasarti, nii et avastad end ikka ja jälle märkamatult liikumas,” ütles liikumisaasta projektijuht Janne Tomberg. „Üle Eesti toimuvatele orienteerumispäevakutele võib igaüks minna end proovile panema kas üksi või koos pere, sõprade või kolleegidega. Radu pakutakse igale eale ja tasemele – on nii lihtsamaid kui keerulisemaid, nii lühemaid kui pikemaid,“ lisas Janne Tomberg.