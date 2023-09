Rattamaratonide sari saab läbi Valgehobusemäel

Valgehobusemäe rattamaratoni peakorraldaja Peeter Dedov on Järva Teatajale öelnud, et selle võistluse populaarsuse üks põhjus on lähedus Harjumaale ja Tallinnale. „Ka on siinsed rajad on huvitavad. Metsarajad, järved, igavate kruusalõikude puudumine ja vahelduv maastik – see meeldib paljudele ratturitele,““ on korraldaja kiitnud. „Valgehobusemäe maratonil on valdavalt püsikäijad. Väike hulk inimesi on sellised, kes tulevad kohale võistluspäeva hommikul.“ (JT)