GALERII ⟩ Vaata ringi Järvamaa kauni kodu tunnustuse saanud Käru Südamekodus

Käru Südamekodu juhataja Heili Burmeistri sõnul on tegemist suure tunnustusega kogu Käru Südamekodu perele pikaajalise töö eest eakatele kvaliteetse ja silmailu pakkuva elukeskkonna arendamisel. „Oleme väga tänulikud märkajatele, kes võtsid vaevaks Käru Südamekodu vastavale kategooriale esitada. Kiidan väga Käru Südamekodu töötajaid ja elanikke, kes hoolivad majast, selle ümbrusest ja taimedest, mis on aeda kasvama pandud. Iga lilleke ja murugi vajab kogu aeg tähelepanu, et vaatajat rõõmustada,“ sõnas Burmeister.

Kuna Käru Südamekodu puhul on tegemist eeskätt eakate koduga, on hoonele koduse ja kauni ümbruse loomine juhataja sõnul nende tegevuse loomulik osa. „Oleme maja ümbrusesse rajanud lilleaia, marjapõõsad ja kõrgpeenrad, kus eakatel on kauni vaatepildi kõrval võimalik ka aiandushuviga tegeleda. Samuti oleme aastate jooksul hoonet ennast oluliselt laiendanud ja arendanud ning loonud mugava äraolemise ka dementsusega inimestele,“ ütles Burmeister ja lisas, et Käru maja puhul saavad nad olla tänulikud ka juba looduslikult kaunile keskkonnale – maja lähedal asuvad maaliline paisjärv, mõisapark ja mets.