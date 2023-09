Türi valla opositsioon pole rahul juhi valimise protsessiga

Tulevikuvald Türi valimisliidu esindajad Türi vallavolikogus leiavad, et on igati ootuspärane, et avaliku ametiasutuse juhi kohale valitakse inimene avaliku konkursi teel, kus antakse kõigile inimestele võimalus kandideerida juhi positsioonile. Siinkohal tasub esile tuua naaberomavalitsust Paide linna, kes just nii ka käitus. Kahjuks kasutas Türi vallavanem Sulo Särkinen oma ainuõigust ja määras ilma konkursita ametisse uue juhi.