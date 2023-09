Orienteerujate tublid võistlussooritused olid medaleid väärt

Eliitklassides eraldusid Poopuu sõnul terad selgelt sõkaldest ja medalivõitjate omavahelised vahed kujunesid seekord mitmeminutilisteks. Naiste 10,2 km pikkusel ja 18 kontrollpunktiga rajal tuli Eesti meistriks favoriidina startinud, mullu samal maastikul lühiraja EM-hõbeda teeninud JOKA klubi orienteeruja Evely Kaasiku ajaga 1:14.09. Tema edu hõbeda võitnud Annika Rihma (OK Kobras) ees oli 6.07 ja pronksi võitnud Laura Joonase (OK Võru) ees 11.11. Evely enda hinnang võistlusele oli, et "Olen juba mitu nädalat keskendunud oktoobris Itaalias toimuvaks sprindidistantside EM-iks valmistumisele ja ei ole seetõttu mõnda aega metsas jooksnud. Läksin seepärast rajale suure aukartusega selle tehnilise maastiku ees. Tuli välja, et aukartus oli igati põhjendatud, sest paaril korral kadus rajal kontroll toimuva üle käest ja kaotasin mõned minutid aega. Ilmselt olid minu konkurendid siiski veel palju suuremas hädas, sest võit tuli kõigele vaatamata suure vahega," oli Evely enda hinnang võistlusele.