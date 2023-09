Koolijuht Margit Reinpõld ütles, et koolivormi teema tuli Imavere koolis jutuks juba eelmisel õppeaastal. «Hakkasime arutama, et tahaks oma koolivormi või kasvõi mõnd elementi, näiteks mütsi. Siis sattusime kokku sellise firmaga nagu Seren, mis teeb koolivorme ja on valmistanud need juba mitmele Eesti koolile. Teklit polnud neilt varem keegi tellinud, aga meil see mõte just oli. Ja nii see siis läkski,» selgitas Reinpõld.