Kui Nilp märkas, et eelmine omanik Maris Maajärv postitas Facebookis, et kavatseb oma ette­võtte maha müüa, tuli tal mõte hoopis ise kehahooldussalong avada. «Ma küll mõtlesin, et äkki tuleb mõni suur solaariumikett ja võtab Paides asja üle, aga pidasime mehega aru ja otsustasime siiski oma pakkumisega jutule minna,» lausus ta.