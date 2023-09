Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Alates 1. septembrist kannab Paide pansionaat uut nime – Paide Südamekodu. Nimevahetus pole seotud omaniku äkilise meelemuutusega, vaid hooldekodu on saanud lisaks nimele ka uue omaniku. Augusti lõpust saadik kuulub 125 kohaga pansionaat aktsiaseltsi Südamekodud tütarettevõttele, osaühingule Paide Südamekodu. Tegemist on Eesti Südamekodude keti üheteistkümnenda hooldekandeasutusega. Neist kaks asuvad Järvamaal: üks nüüd Paides ja teine Kärus. Ettevõtte nõukogu esimees Martin Kukk ütles Paide pansionaadi üleminekut kommenteerides, et algatus tuli selle endiselt omanikult ja asutajalt, osaühingu Häcke juhatuse liikmelt Ilmar Köögilt.

* Imavere koolis oli 1. september sel aastal veidi erilisem kui muidu. Üksteist kooliuusikut said pihku aabitsa ja veel ühe kingituse – kooli logoga tekli. Koolijuht Margit Reinpõld ütles, et koolivormi teema tuli Imavere koolis jutuks juba eelmisel õppeaastal. «Hakkasime arutama, et tahaks oma koolivormi või kasvõi mõnd elementi, näiteks mütsi. Siis sattusime kokku sellise firmaga nagu Seren, mis teeb koolivorme ja on valmistanud need juba mitmele Eesti koolile. Teklit polnud neilt varem keegi tellinud, aga meil see mõte just oli. Ja nii see siis läkski,» selgitas Reinpõld.