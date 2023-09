Rannavõrkpallipaar võitles politseile välja teise koha

Siive Kams rääkis, et rannavõrkpalli kogunes Käärikule mängima kümne võistkonna jagu naispaare. Võistkonnad jagati alagruppidesse, tekkis kaks kolme ja üks nelja võistkonnaga alagrupp. "Meie olime küll kolme võistkonnaga alagrupis, kus tuli mõõtu võtta vangla teenistuse ja kaitseväega, aga julgen väita, et see oli üks tugevamaid alagruppe," rääkis ta.