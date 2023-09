Laupa kool sai suunad paika

„Nüüd on koolil suunad kindlalt paigas, sest saime Laupa kooli lõpetanud ja külas elavalt taluperemehelt Ants Kaselt kingituseks suure põllukivi, mille sisse raiutud ilmakaared," sõnas ta. „Ants tegi oma endisele koolile kingituse sooviga, et kool ikka õigel kursil püsiks ja ka lapsed oskaks vaadata, millisest ilmakaarest päike tõuseb, kust ta keskpäeval koolimaja peale paistab ja millise ilmakaare poole loojub," lisas ta.

Ants Kase märkis, et õuesõppeks ja aine paremaks omandamiseks võiks kivi juurde paigutada veel selgitava sisuga tahvli, sest kust see laps muidu teab, mis see N või mida W kivil tähendab.

Ants Kase on Laupa kooli vilistlane. Samas koolis on õppinud ka tema lapsed ja lapselapsedki: värske vilistlane Andreas Kase on juba praegu kuulus jooksumees, üks tütrepoeg on veel kooliteed käimas.