RMK kutsub Järvamaale sügisistutusele

Riigimetsas algas lisaks sügisesele metsaistutusele ka metsauuendusalade hooldamise kõrgperiood. RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väät selgitas, et puude istutamine on esimene väike samm metsa eluringis, pärast seda alles töö algab, et istutatud puud ka suureks sirguks.

Keskmiselt uueneb riigimetsa raiesmik 4,6 aastaga ja vajalikes töödes järeleandmisi ei tehta. “Kuna metsakasvatajatel on süda õige kohapeal, siis anname endast parima, et kõik raiesmikud saaksid uuendatud ja uus metsapõlv kasvama. Eesmärk on saavutada parim tulemus, et 100 aasta pärast saaks tänaseid metsakasvatajaid hea sõnaga meenutada. Teeme valgustusraied, metsakaitsetöid, maapinna ettevalmistust kevadeks ja planeerime järgmise aasta metsakasvatuslikke töid,“ sõnas Väät.

“Võib ka tunduda pisut uskumatuna, kuid riigimetsas kestab istutusperiood tegelikult kevadest sügiseni. Vahe on lihtsalt selles, et ühel juhul on see mehhaniseeritud ja töid teostavad istutusmasinad, teisel juhul alustavad meie tublid istutajad pärast suvepausi jälle seda rasket tööd käsitsi,“ märkis Väät.

Istutusmasinate kasutamise suveperioodil teeb võimalikuks kastmissüsteemiga istutusmasinate kasutamine ja potitaimede toomine külmhoonest. Istutusmasinad suunatakse raskemini ligipääsetavatesse kohtadesse ja liigniisketele aladele. „Vaid südasuvel pidasime teadlikult osalist pausi seoses põuaperioodiga, et vältida taimedele kuumastressi tekitamist,“ selgitas metsakasvatustalituse juht.

Riigimetsa istutatakse sügisel miljon avajuurset kuuske ja 500 000 potimändi. Kogu aastane istutusmaht on tänavu 22,5 miljonit taime. Sügisistutus annab võrreldes kevadega sama hea metsakasvatusliku tulemuse, kuid aitab hajutada töökoormust.