Algas Järvamaa vabatahtlike tunnustuskonkurss

Konkursi eesmärk on rõhutada vabatahtliku tegevuse olulisust ja tähtsust ühiskonnas ning maakonnas.

Kandidaate võivad konkursile esitada kõik. Parimad selgitatakse välja viies kategoorias - aasta vabatahtlik, aasta vabaühendus, hea algatus, kogukonda toetav ettevõte ning aasta sädeinimene. Et parimat küla valitakse üle aasta, siis seda kategooriat tänavu pole.

Eelmisel aastal said tunnustuse Meelis Välimäe, Oisu kultuuri ja arengu selts, Jalgsema metsaresto, OÜ Aaver, Alide Kristine Alba, Ines Kurvits ning Albu küla.

Järvamaa vabaühenduste konsultant Maile Kesküla ütles, et maakonnas on veel palju tublisid vabatahtlikke, keda pole varem konkursile esitatud. Samuti tuleb tema hinnangul kodanikualgatustega pidevalt tegeleda, et säiliks järjepidevus ja jätkusuutlikkus.