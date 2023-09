Maal, metsade ja põldude rüpes elades on Amur aeg-ajalt ikka erinevaid loodushääli kuulnud ning teadmine, et piirkonnas liigub hunte, ei tulnud talle sugugi üllatusena. "Aga kui see kõik toimub nii lähedal ning puudutab sinu kodu ja peret, on tunne väga õudne," rääkis ta.