Mootorratturid vallutavad laupäeval Järvamaa

Motoorienteerumine on hasarti tekitav aktiviteet mootorratta seljas, kus üritusel osaleja saab stardis kätte kaardi, kuhu on märgitud suur arv eri raskusastmetega punkte, mida kuue tunni jooksul otsida tuleb. Kõikidesse punktidesse ei jõua nagunii, seega peab osaleja olema osav planeerima oma teekonda, mida võtta, mida jätta.

Kurisoomoto motoklubis toimetavadki õde ja vend. Kristjan Karumets on kruusaklassi raja autor. “Kruusaklass annab võimaluse avastada käänulisi kruusa- ja metsateid kui ka üpris raskesti läbipääsetavaid mudaradu. Punktide raskusastmeid on kolm erinevat, igaühele midagi,” kirjeldas Kristjan. Ta lisas, et punkte võttes võib osaleja sattuda maha jäetud talude juurde või toredale liivasele rajale, sekka põnevaid ehitisi ja lõkkeplatse. “Eesmärk on tutvustada Kesk-Eesti loodust kohtades, kuhu tavaliselt ei satuta,” ütles Kristjan ehk Kurisookaru.