Ema, ma sõin su huulepulga ära! Mis nüüd saab?

Üks murettekitavamaid olukordi on olnud see, kui kemikaal või ravim on jäänud lapse käeulatusse. Näiteks abistati infoliini kaudu vanemat, kelle väikelaps oli saanud enda kätte hügieenilise huulepulga ja sellest poole ära söönud. Lapsed on endale suhu lasknud ka umbrohutõrjevahendit ja desoainet või söönud ihule määrimiseks mõeldud haavasalvi. Ka nende juhtumite puhul on paanikas vanem saanud esmast abi infoliinilt.