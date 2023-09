Jäneda laadasuve lõpetab sügislaat

Jäneda sügislaat on kandnud nüüdseks juba 17 aastat ehtsat laadatraditsiooni ehk siis õigustanud igati oma nime ning sellega meelitanud kohale kauplejaid ning ostjaid üle ilma. Kel on koolilapsele spordiriided või -jalatsid ostmata, hoidistamiseks juur- ja puuvilju jäänud vajaka, või on kavas koduaeda osta uusi põõsaid-puid, leiab soovitu just laadaplatsilt. Aeg on varuda kodumaist mett, küüslauku ja Peipsi-kandis kasvatatud sibulat, mis sügisel ja talvel aitavad eemale peletada külmetus- ja viirushaigusi.