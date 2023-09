Päästjate kiire töö hoidis ära elumaja põlengu

Aravete päästekomando pealik Lauri Ilves ütles, et kui Aravete päästjad esimesena sündmuskohale jõudsid, olid saun ja kõrvalhoone leekides ning leegid käisid juba vastu elumaja seina. „Esimene paagitäis vett läkski meil sinna elumaja seina vastu, et maja päästa,“ sõnas ta. „See oli tõesti minutite küsimus, kui me oleks natuke aega hiljem kohale jõudnud, siis oleks juba ka elumaja põlenud.“