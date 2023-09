Ussisõdalased: õppusele tasub tulla

Igapäevaselt IT-ettevõtjana ja börsifirma TextMagic tegevjuhina tegutsev Vaikmaa sai Ussisõnadelt kinnituse, et Eesti on hästi kaitstud. „Kindlasti osalen ka järgmistel õppustel, sest selle sisu avardas oluliselt silmaringi. Paljud teadmised kuluvad marjaks ära ka tsiviilelus - alustades meditsiinist kuni kriisisituatsioonis toime tulemiseni välja. Nädalane intensiivne õppus läheb kiirelt ja passimist pole,“ ütles Vaikmaa. „Seetõttu ütlen kindlasti kõigile, kes kutse saavad, kasutage kindlasti seda võimalust ja osalege õppusel.“

„Midagi põdeda või karta on täiesti mõttetu - tulge ja nautige!“ ütles tulevastele reservväelastele julgustuseks Mart Siilivask. Aastatel 2001-2002 Kuperjanovi pataljonis aega teeninud Siilivask juhib praegu tuntud huumoriportaali Lugejakiri.ee ja ei näe probleemi selles, et pidi Ussisõnade tõttu nädal aega perest ja igapäevatööst eemal olema. „Loomulikult oli kasu kõikide teemade meelde tuletamisest ja omavahel kokku harjutamisest, et tulevikus ei tuleks midagi üllatusena. Äge oli, ilmaga vedas ja rühmas oli ka hea sats koos. Tundub, et lisaks kõigele tuli vähemalt paar kilo ka kaalust alla.“