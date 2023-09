Toidutööstusega koos otsitakse võimalusi toidus soola, suhkru ja küllastunud rasva vähendamiseks

„Igapäevane toit mõjutab otseselt meie tervist. Tasakaalustamata toitumine on seotud nii ülekaalu kui paljude krooniliste haiguste, näiteks südameveresoonkonna haiguste suurenenud riskiga. Aga toitumine mõjutab ka meie vaimset tervist ja vastupidi – vaimne tervis võib mõjutada seda, kuidas ja mida sööme,“ ütles terviseminister Riina Sikkut. „Elutempot, hinnatõusu, inimese sotsiaalmajanduslikku tausta arvestades ei olegi lihtne või tihti isegi võimalik teha tervisele parimaid toitumisvalikuid. Seda tähtsam on, et näiteks poes oleks tervislikud valikud lihtsamini märgatavad ja kättesaadavad. Rahvusvahelise kogemuse põhjal saab väita, et sellised sammud teeks meie inimeste toidukorvi tervislikumaks küll.“

Minister lisas, et soola, suhkru ja küllastunud rasvhapete vähendamiseks toidus on vaja koostööd riigi, toidutööstuse, jaekaubanduse ja teadlaste vahel. „Mitmed ettevõtted on toidu koostise parandamise juba oma arenguplaanidesse sisse kirjutanud. On rõõm näha ka poelettidel aina sagedamini tooteid, milles on vähendatud kas suhkru või soola kogust. Tunnustan kõiki Eesti tootjaid, kes on toidu koostise parandamise oma südameasjaks võtnud,“ ütles minister Sikkut.