Venipak investeeris Eestis pakiautomaatide võrku miljon eurot

"Viimastel aastatel oleme Balti riikides investeerinud pakiautomaatide võrgu arendamisse umbes 5 miljonit eurot. Klientide kasutuses on ligi 600 kontaktivaba pakiautomaadiga võrgustik – lisaks Eestile on Venipakil Leedus 251 ja Lätis 201 pakiautomaati. Uuendasime ka saadetiste sorteerimise terminale ja e-poodidele pakutava täisteenuse (e-fulfillment) taristut. Täna võib julgelt öelda, et meil on Balti riikides täielikult välja töötatud teenustepakett ja infrastruktuur. Tänu sellele jõuavad saadetised mugavalt iga kliendi juurde Baltimaades kõigest 24 tunniga,“ ütleb Venipaki tegevjuht Justas Šablinskas.