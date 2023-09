Raja lõpuosa pani paremusjärjetuse paika

“Saime Liisaga koos algusest minema ja tegelikult olimegi sõbralikult koos kuni lõpuni. Sai lihtsalt kokku lepitud, et kellel on lõpus rohkem jaksu, see ka võidab. Samas Liisale piisas sarja üldvõiduks muidugi ka teisest kohast. Igatahes kolm kilomeetrit enne lõppu panin täiskäigu ja sain tõusudel vahe sisse. Tegin oma parima ja sain etapivõidu,” muljetas finišis Janelle Uibokand.