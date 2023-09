Orienteerujate medalivõitude jada jätkus

Orienteerumisklubi JOKA eestvedaja Paul Poopuu andis teada, et seekordsed rajad pakkusid üle 400 võistleja seas tehnilist ja põnevat katsumust ka kõige kogenumatele. «Orienteerumis­klubi JOKA orienteerujad jätkasid medalivõitude järjepidevust, jõudes kullavõduni nii noorimas, vanimas kui ka eliitklassis,» lisas ta.

Eliitklassides eraldusid Poopuu sõnul terad selgelt sõkaldest ja medalivõitjate vahed kujunesid seekord mitmeminutisteks. Naiste 10,2kilomeetrisel ja 18 kontrollpunktiga rajal tuli Eesti meistriks favoriidina startinud ja möödunud aastal samal maastikul lühiraja Euroopa meistrivõistlustel hõbeda võitnud JOKA klubi orienteeruja Evely Kaasiku ajaga 1:14.09. Tema edu hõbedale tulnud Annika Rihma (OK Kobras) ees oli 6.07 ja pronksi võitnud Laura Joonase (OK Võru) ees 11.11.