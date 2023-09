Järvalaste soosik lahkus Paidest kaotajana

«Tanel Kiik on tulnud keskerakonna esimeheks kandideerides välja konkreetse ja tulevikku vaatava tegevuskavaga,» lausus Järvamaa piirkonna esimees ja riigikogu liige Kersti Sarapuu. «Tanelil on juhatusse kandideerijate seas tugev ja laiapindne toetajaskond Eesti eri piirkondadest. Juhatus ei tohi olla Tallinna-keskne ja kaitstud peavad olema ka maapiirkondade huvid. Oluline on rõhutada, et Tanel ja mitu tema meeskonna liiget on oma tegevusega toetanud investeeringuid Järvamaale ja näidanud üles huvi meie piirkonna käekäigu vastu.»