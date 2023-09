Sotsiaalministeerium otsib vabaühenduste seast partnereid sotsiaal- ja tervisevaldkonna edendamiseks

„Sotsiaalvaldkonnas on näiteks varasematel aastatel maakondlikud toidupangad saanud toetust Sihtasutuse Eesti-Hollandi Heategevusfondi kaudu eesmärgiga leida abivajajaid just üksikvanemate ja vanemaealiste seast. Tervisevaldkonnast on meil tõhusateks projektipartneriteks kujunenud Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK ning Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus, kes pakub professionaalset tuge hasartmängu- ja digisõltuvusega inimestele ning nende lähedastele. Kõige suurema toetussumma oleme planeerinud jätkutegevusena inimeste esmaabioskuste arendamisele. Ühelt poolt leevendamaks koormust tervishoiusüsteemile ja teisalt selleks, et tõsta tervikuna riigi kriisivalmidust. Lisanduvad tegevused psüühikahäirega, sh depressiooni ja ärevuse all kannatavate inimeste võimestamiseks ning tasakaalustatud toitumise ja regulaarse liikumise edendamiseks,“ kommenteeris Hanna Vseviov selleaastast taotlusvooru.