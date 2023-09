Kaks ettevõtet investeerivad õiglase ülemineku fondi toel uutesse ärisuundadesse

Agricom Tehnika OÜ alustas oma tegevust rasketehnika teenustööde pakkumisega, sh puiduhakkimisega. Järjepidevas arengus on ettevõtte jõudnud täistsükliga hakkepuidu tootmiseni ja müümiseni. „Tänaseks suudame katta kogu hakkepuidu tootmistsükli alates võsalõikusest ja hakkimisest kuni logistika ja laomajanduseni välja,“ sõnas Agricom Tehnika juht Madis Olt.

Viimastel aastatel on ettevõte alustanud arendustegevust, et väärindada jäätmepuitu ja põllumaa biomassi. Olti sõnul on ettevõte katsetanud erinevate sisendite sobivust biokütuse tootmiseks. „Me oleme kasutanud ehitusel tekkivad jäätmepuitu, metsaraiel tekkinud kändusid, riknenud heina- ja silopalle, maisilao jäätmeid jms. Kõik need on väärtuslikud materjalid, mis muidu ladustatakse jäätmetena, kuid millest meil õnnestub biokütust toota,“ selgitas ettevõtte juht.

Õiglase ülemineku fondi kaasrahastatud projekti raames on ettevõttel kavas laiendada ettevõtte teenuste paketti ja alustada uue toote ehk jäätmepuidust ja põllumaa biomassist kütuse tootmist. Selleks luuakse Ida-Virumaale jäätmepuidu ja põllumaa biomassi vastuvõtukoht ja töötlemiskeskus, kus toodetakse sellest katlamajadele hakkekütust. Kokku luuakse viis uut sektori keskmisest kõrgema palgaga töökohta ning lisaks tagatakse võimekus tootearenduseks ja tootmismahtude kasvuks. Projekti abikõlblik eelarve on 1 993 650,00 eurot, millest toetus on 907 117,50 eurot.

Aquaphor International OÜ põhitegevuseks on kodumajapidamiste veepuhastussüsteemide arendus ja tootmine ning hetkel on ettevõte selles valdkonnas üks tehnoloogialiidritest. Eestis valmistatud valmistoodete müügimaht oli 2022. aastal 64,2 miljonit eurot ning peamised turud Euroopa ja Iisrael.