Lapsed saavad taskurahaks üha suuremaid summasid

„Uuringu tulemused näitavad, et üldine palkade ja elukalliduse tõus on kergitanud ka summasid, mida vanemad lastele annavad,“ sõnas Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juht Mari-Liis Jääger. „Teine suurem muudatus võrreldes 2020. aastaga on see, et üha enam eelistatakse taskuraha kanda lapse pangakontole,“ lisas Jääger.