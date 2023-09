Ettevõtluskonkursi Järvamaa Tegusad 2023 nominendid on selgunud

Järvamaa Tegusad Ettevõtluskonkurss on juba aastaid olnud oluline sündmus, mis tunnustab piirkonna ettevõtjaid nende panuse eest kohalikku majandusse ja kogukonna arengusse. Konkursi eesmärk on tõsta esile ettevõtteid, kes on olnud edukad, uuendusmeelsed ja jätkusuutlikud.