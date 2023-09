Omavalitsuses asus tööle oodatud spetsialist

Ligi viis aastat töötas Anna-Liisa vanglateenistuses ning omandas samal ajal ka sotsiaaltöötaja hariduse. „Sain aru, et soovin anda enda panuse ühiskonna heaolu heaks," lausus ta ja lisas, et praegune töö on palju erinev eelmisest. „Eelmisel töökohal tegelesin pigem järelevalve korraldamisega, mille eesmärk oli jätta inimesed vabadusse, muutes nende kriminogeenset käitumist," kommenteeris ta.