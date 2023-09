Tantsutreener hakkab Paides kultuuri korraldama

Helit on pärit Türilt, tal on mitmekülgne kultuuritaust ning kogemused erinevates valdkondades.

Helit on olnud Türi ja Paide Tantsustuudio juht ja tantsuõpetaja ning kohaliku tantsuelu eestvedaja – teda on kahel korral esitatud Järvamaa Kultuurihoidja preemiale, 2017. aastal oli ta Järvamaa laulu- ja tantsupeo showtantsu liigijuht. Tema panust kultuurivaldkonda näitab ka roll Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu noorteprogrammi projektijuhina, kus ta on aidanud kaasa noorte tantsuhuvihariduse arengule.