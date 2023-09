Swedbanki uuring: kui palju võiks maksta su järgmine eluase?

Eesti elanikest 22% arvab, et nende järgmine kodu maksab 150 000- 200 000 eurot, 13% arvab, et hind jääb 200 000 ja 300 000 vahele ning 5% leiab, et eluaseme hind ületab 300 000 eurot. Lätis ja Leedus on ootus hinnale oluliselt väiksem, näiteks Läti elanikud arvavad enim, et hind jääb 30 000-100 000 euro vahele ja Leedus arvatakse, et uus kinnisvara maksab 60 000-150 000 eurot.