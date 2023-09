Eurobaromeetri uuring: Eesti vastajate seas on toetus Ukrainale kindlalt üle ELi keskmise

86% vastanuist pidas oluliseks Euroopa tasandi algatusi, et piirata möödunud aastal energiahindade tõusu vahetut mõju tarbijatele ja ettevõtjatele. Eestis arvas nii 90% vastanutest. Enam kui neli viiendikku peab oluliseks loodusvarade säästva kasutamise edendamist (86%, Eestis 87%), ELi liikmesriikide ühiste gaasiostude hõlbustamist varustuskindluse tagamiseks (82%, Eestis 85%), partnerluste loomist teiste ülemaailmsete jõududega, nagu Ühendkuningriik, USA, Jaapan ja Austraalia ning liigse kaubandusliku sõltuvuse vähendamist sellistest riikidest nagu Venemaa ja Hiina (81%, Eestis 86%) ning Euroopa puhta tehnoloogia tööstuse konkurentsivõime suurendamist (nii Eestis kui ka ELis 80%). 77% (Eestis 84%) pidas oluliseks ELi meetmeid, mille eesmärk on kiirendada digipööret ning 76% (Eestis 90%) meetmeid, mille eesmärk on suurendada ELi majanduse vastupanuvõimet.

Edasise tegevuse kohta arvas 86% (Eestis 90%) vastanutest, et gaasinappuse riski vältimiseks tuleks täita ELi gaasihoidlad, 85% (Eestis 82%), et EL peaks hoogustama puhta tehnoloogia tootmist liikmesriikides, ja 79% (Eestis 71%), et ELi meetmetega tuleks vähendada elektritarbimist. 75% (Eestis 86%) vastanutest usub, et EL peaks rahastama ühiseid kaitseprojekte strateegilise kaitsevõime ja -tehnoloogia arendamiseks.

Valdava enamiku eurooplaste arvates näitab Ukraina sõda, et ELil on vaja kindlustada oma energia- ja majandusjulgeolekut (85%), suurendada liikmesriikide vahelist sõjalist koostööd (75%) ja olla jätkuvalt Ukrainaga solidaarne (71%). Eestis on nende väidetega nõustuvate vastajate osakaal kindlalt üle ELi keskmise – vastavalt 91%, 86% ja 87%.

Eurooplased toetavad jätkuvalt Ukrainat ja ukrainlasi. 86% (Eestis 94%) kiidab heaks, et EL jätkab humanitaarabi andmist sõjast mõjutatud inimestele, 77% (Eestis 75%) on nõus võtma ELis vastu sõja eest põgenevaid inimesi ja 71% (Eestis 85%) toetab majandussanktsioone Venemaa vastu. Peaaegu kaks kolmandikku eurooplastest (vastavalt 67% ja 65%, Eestis vastavalt 80% ja 65%) leiab, et EL peaks toetama Ukraina integratsiooni Euroopaga ja ühtse turuga. 65% (Eestis 82%) pooldab Ukraina rahalist ja majanduslikku toetamist ning 57% (Eestis 81%) arvab, et EL peaks toetama sõjalise varustuse ja väljaõppe ostmist ja tarnimist Ukrainale.