Pikki aastaid Türi valla spordielu edendanud Liisa Gritšenko ütles, et lahkus ametist omal soovil. "Olen seda tööd nii kaua teinud, et lihtsalt tundsin, et aitab küll. Jätkan Türi põhikoolis kehalise kasvatuse õpetajana ja jään sealt kaud spordi ja spordiüritustega seotuks ikkagi," märkis ta.