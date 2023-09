Kütusemüüja toetab Läänemere puhastamist 42 700 euroga

„Tänu Neste toetusele on meil võimalik jõuda veelgi rohkemate inimesteni. Kui näiteks üks inimene korjab poole tunniga rannast ära liitrijagu suitsukonisid, siis kokkuvõttes on need miljonid ja miljonid kiud mikroplasti, mis selle töö tulemusel Läänemerre ei jõua. Rääkimata mürkidest, mis nendest konidest veel mitme aasta jooksul eralduvad ning mis on kõigile mereelukatele ohtlikud. Paraku on Läänemeri üks saastatumaid meresid kogu maailmas,” lisab Saviorg.