47. Järvamaa orienteerumispäevakute hooaja parimad on selgunud

Paul Poopuu orienteerumisklubist JOKA andis teada, et seekordse etapi osalusklasside parimateks olid algajate A rajal Christofer Valang Türi spordikoolist, naised NI rajal Signe Raidmets orienteerumisklubi TON, NII Ene Ehrenpreis Rakvere OK, mehed MI rajal Ats Sõnajalg Harju OK, MII Raiko Alliksaar JOKA/Järva, MIII Karel Kuus Kaitsevägi, M40 vanuseklassis Kaarel Kallas JOKA, M55 Eerik Lossmann TTÜ SK, valikorienteerumises Gert Saamann ja Joel Põldma JOKA/Türi.