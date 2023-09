Tutvumisreisi traditsioon jõudis juubelituurini

Põltsamaalt tõtati edasi Kallaste hobitallu, sest pikki paisid ootasid sealsed asukad – ponid, kitsed, lambad, kanad, küülikud ja paljud teised. Kallaste hobitalu on avatud talv läbi ning ootab külalisi reedest pühapäevani. Lisaks on pakkuda taluvaatega tähtpäevade tähistamise koht, kus kööginurgas saab kõik sünnipäevalauale vajamineva valmis sättida. Eriti populaarne on see koht laste sünnipäevade tähistamiseks.