Paide rallisõitja valmistub tähtsaks stardiks

Võistlejate kirjapanek algas eelmisel esmaspäeval ja selle töönädala alguseks oli end üles andnud 166 paari 16 riigist. Teiste seas tuleb võidu kihutama ka järvalasi. Näiteks FIA Rally Stari programmis Romet Jürgenson ja Siim Oja, aga hooaja viimasel rallil on väljas ka Karl-Markus Sei ja Martin Leotoots, Argo Kuutok ja Ott Mesikäpp, Roland Murakas ja Kalle Adler, Margus Murakas ja Rainis Nagel, Janar Lehtniit ja Paavo Pajuväli ning Rainer Paavel ja Tiina Ehrbach.

Tänavuse Saaremaa ralli stardis on kodustest meistrivõistlustest osavõtjate kõrval ka noored FIA Rally Stari programmi tulevikulootused. Nemad on saanud oma võimaluse rallimaailmaga lähemalt tutvuda WRC arvutimängu kaudu ja seejärel läbinud tiheda konkurentsisõela, kus tuli teha katseid alates vaimsetest kuni sõiduni.

Kuue finaali pääsenud piloodi seast leiame ka 23aastase paidelase Romet Jürgensoni. Kahest rallist on ta võitnud ühe ja nüüd ootab teda ees koduteedel sõidetav võistlus.

«Sõita üks FIA Rally Stari etappidest kodus Eesti publiku ja oma pöidlahoidjate ees on kindlasti eriline tunne,» ütles Romet Jürgenson. «Eelmise aasta rallist on mul ainult head mälestused ja loodan ka sel aastal omas klassis esikoha eest võidelda. Tõotab tulla põnev võistlus.»

Saaremaa ralli start on 6. oktoobril kell 17.30 Kuressaare keskväljakul. Kahel päeval on kavas 12 kiiruskatset kogupikkusega 124,76 kilomeetrit. Reedel sõidetakse kolm kiiruskatset, mille hulgas on ka alati oodatud Kuressaare linnakatse. Laupäeval läbitakse teiste seas legendaarsed Kaugatoma ja Undva, kuid ka päris uus katse.