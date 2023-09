Paide neiu kondiitrikooli-unistus on käega katsutavas kauguses

Kevadel Paide gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetanud Ferkle Kalaus, kes on kogu suve usinalt raha kogunud, et täita oma unistus minna jaanuarist õppima Prantsusmaa tunnustatud kondiitrikooli Gastronomicom, on nüüdseks sellele väga lähedal.