Kirik sai kadunud ukse tagasi

EELK Järva-Peetri Püha Peetruse koguduse diakoni Jaanus Tammiste selgitusel pandi kirikule ajutine, laudadest kokku löödud uks ette põhjusel, et muret on ustega olnud juba pikemat aega ja tegelikult on kehvas seisus mõlemad – nii läänepoolne peauks kui ka põhjapoolne niinimetatud kõrvaluks.