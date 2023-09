Erilised kolmikud tähistavad esimest sünnipäeva

Kolmikute ema Külen Erala ütles, et kavatseb perega sünnipäevalaste auks õhtul väikese koduse istumise teha. «Tellisin tordile kolm martsipanist põrsakest juba ära,» sõnas ta naljatades ning lisas, et just nii nad omakeskis vennakseid kutsuvad. «Kui need kolm söövad, siis muu sõnaga on neid keeruline iseloomustada,» sõnas ta.