Türi vallavalitsusest tuletatakse meelde, et prügikonteinerite üleajamisele aitab kaasa inimeste vähene teadlikkus prügi sotreerimisest. Palun mõistame üheselt, et segapakendite äravedu on meile kõigile oluliselt odavam kui segaolmejäätmete äravedu, eriti kui seda tuleb tellida graafikuväliselt.