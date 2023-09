Maakaitserühmade juhid värskendavad oma teadmisi

Maakaitserühmade ülemate teadmisi värskendavate malevapealike sõnul keskendutakse juhtide väljaõppes eelkõige ülesande analüüsile ja planeerimisele, mis on olulised osad otsuse vastuvõtmise protsessis. Need oskused ja teadmised on olulised õppuse koostööharjutuse faasis kui reservist tulnud juhid peavad oma üksusi juhtima.