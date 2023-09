​Sellist Paide-Türi rahvajooksu ei ole te näinud

Ühelt poolelt on 41. Paide-Türi rahvajooksuga kõik justkui tavapärane- ettevõtmine peetakse septembri viimasel pühapäeval, mis tänavu on 24. kuupäeval, päeva alustavad Paide ja Türi lastejooksud, kl 13 toimub New Balance Türi linnajooks (5 km) ning kl 13.30 Viking Window Paide-Türi rahvajooks (13.6 km)