Mõisas läheb mahla- ja istutustalguteks

Mõisapere plaan sündis sellest, et Udeva pargis on terve hulk õunapuid aga kuna õunad valmivad erineval ajal, siis lisasid nad talgupäeva juurde ka suure hulga maha istutamata nartsissisibulaid.

Talgute eestvedaja Kaarel Kutti selgitas, et tegemist on nende ammuse ideega, et tuua külarahvas ja teised huvlised kokku kasulikule talgupäevale, kus korjatakse kokku pargis kasvavate õunapuude õunad ja tehakse need koos mahlaks ja hiljem jagatakse mahla kõigi osalejate vahel." Idee paistis huvitav ka kohaliku omaalgatuse projektile, kes meie uut sügisetraditsiooni ka toetas, mille eest me tegime kevadel õunapuud korda ja nüüd on meil selleks olemas ka mahlategemiseks vajalikud seadmed," lisas ta. "Kavatseme sügiseseid mahlatalguid korraldada ka järgmistel aastatel."