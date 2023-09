Valetab see, kes väidab, et maratoni joosta on naljaasi. 42,195 kilomeetrit joostes läbida on tegelikult paras eneseületus ja kannatamine, kuid ometi leidub inimesi, kes seda harrastavad. Järva Teataja uuris kolmelt Järvamaa jooksumehelt Tallinna maratoni järel, milliste eesmärkidega nad rajale läksid ja mis tunded valdasid neid lõpujoont ületades.