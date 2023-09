«Paula pilvepäeviku» teksti esimest korda lugedes avastas illustraator Maari Soekov sealt stseeni, kus Paula on kukkunud pilvetrepilt kõrge rohu sisse, ning tundis seal kohe värskelt valminud maalilt pärit naeratava tegelase ära.

Loomingulise duo PillerKaarl taha peituvad muusikud Pille-Riin Langeproon ja Karl Tipp on koos korraldanud festivale ja lastelaulude viktoriine. Nii ehk tundubki loogiline, et lastelauludest järgmine samm edasi on lasteraamat. Üks omamoodi juhus selle idee – kirjutada lasteraamat – Paidest pärit Karli sõnul mõlemale pähe istutaski.