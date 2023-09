Kohvik sai uue vana rentniku

Tähtajaks - 7. septembriks laekus kaks pakkumist: OÜ-lt Finest Catering ja OÜ-lt Jaama Kohvik. Komisjon, kuhu kuulusid Martha-Beryl Grauberg (komisjoni esimees), Ülle Laas ja Mait Grigorjev, Komisjon otsustas tunnistada mõlemad pakkujad kvalifikatsiooninõuetele vastavaks, samuti tunnistati esitatud pakkumised hankedokumentide nõuetele vastavaks. Ning edukaks tunnistati OÜ Jaama Kohvik tehtud pakkumine. Rentnik peab alustama toitlustusteenuse osutamist hiljemalt 18. septembril. Sama ettevõte pakkus toitlustust samas kohas ka siiani. Komisjoni koostatud protokollis on ära toodud, et ettevõttel on linna ees tasumata võlgnevusi, mille osas on 10. septembril sõlmitud linnavalitsusega kehtiv maksegraafik kuni 30.06.2024.