EKRE volikogu nõuab Kallase tagasiastumist

"Eesti poliitikas on kõige pakilisemalt lahendamist vajavaks probleemiks muutunud Kaja Kallas, kes oma perekonna kaudu on lõiganud kasu äritegevusest Putini Venemaal. Ennast pikka aega moraalimajakana esitlenud Kallas on oma ebapädeva poliitika ja sügavalt ebamoraalse käitumisega viinud meie riigi tõsisesse kriisi ja ummikseisu," sedastavad rahvuskonservatiivid enda avalduses.