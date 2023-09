Kodutütred seiklevad Koerus

Võistluse eesmärk on 7-12aastaste noorte matkatarkuste, meeskonnatöö, loovuse ja kodutütarde - noorkotkaste teadmiste ja oskuste arendamine ning testimine. Võistlusel selguvad need kodutütarde ja noorkotkaste parimad võistkonnad, kes esindavad Järva malevat vabariiklikul matkamängul.

"Rõõmu teeb erakordselt suur võistkondade arv, kes soovivad oma teadmised, oskused proovile panna. Kokku on eelregistreerumisel soovist osaleda andnud märku 23 võistkonda üle Järvamaa. Võistlejate seas on organisatsioonide liikmeid aga ka mitteliikmeid, kes sõpradega rajal on," edastas Koeru kodutütarde rühmavanem ja matkamäng peakohtunik Kirsika Ilmjärv.