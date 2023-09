Maakaitseväelased alustasid kolmepäevase väljaõppega

„Lisaks alanud relva- ja laskeõppele saavad reservväelased uuendada oma baasteadmisi kokku kuuest erinevast teemast, sealhulgas ka taktikaline lahingukannatanu käsitlemine ja pioneerioskuste A-kategooria,“ ütles väljaõppe eest vastutav maakaitseringkonna veebel staabiveebel Ott Sepp. „Samuti viiakse läbi taktikaõpe, kus on fookuses jaovaritsus ja jaorünnak. Kõik see on kokkuvõttes vajalik, et reservväelased oleksid valmis andma endast parima ja täitma ülesandeid koostööharjutuses.“